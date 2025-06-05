Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова перенесла операцию

В Москве была доставлена в больницу Вера Алентова, известная по своей роли в фильме «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».

Как сообщил телеграм-канал SHOT, 83-летняя актриса обратилась к медикам из-за неприятных ощущений в брюшной полости. После обследования у нее было обнаружено опухолевидное образование. Алентовой была проведена хирургическая операция, которая завершилась благополучно.

В настоящее время актриса временно не может работать. Тем не менее, запланированный спектакль в Театре Пушкина в конце июня, как ожидается, состоится с участием Веры Алентовой.

Ранее сообщалось, что суд столицы взыскал долг с актрисы Жанны Эппле по налогам.