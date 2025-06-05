Суд столицы взыскал долг с актрисы Жанны Эппле по налогам
Мировой суд взыскал с актрисы Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
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В результате судебного разбирательства, инициированного Федеральной налоговой службой, Мировой суд столичного округа обязал актрису и телеведущую Жанну Эппле выплатить неуплаченные налоги и сборы, о чем РИА Новости сообщили в судебной инстанции.
Конкретный размер задолженности не разглашается.
Согласно сообщениям СМИ, в 2023 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление самой Эппле о признании ее банкротом и начал процесс реализации имущества актрисы.
Ранее сообщалось, что журналистка Собчак полностью погасила долг перед ГИБДД.