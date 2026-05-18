«Хотят сделать скандальчик»: почему Юлия Пересильд больше не будет говорить о личной жизни с журналистами?

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд решила отказаться от комментариев о своей личной и семейной жизни, пишет Super.ru. Причиной этого, по словам актрисы, стали слухи в СМИ, касающиеся ее старшей дочери Анны. В прессе появилась информация, что 17-летняя девушка якобы хочет бросить школу после девятого класса.

В своем обращении Юлия попросила журналистов больше не задавать ей и членам ее семьи вопросы о личной жизни. Актриса обвинила СМИ в том, что они хотят сделать из любой ситуации «скандальчик». Она также выразила понимание коллегам, которые по этой же причине отказываются от интервью.

«Никаких комментариев я не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют — вам из всего хочется сделать "скандальчик"… Делайте без меня — мне это неинтересно», — написала Пересильд.

Накануне газета KP.RU сообщила, что Анна хочет поступить в ГИТИС и окончить 10-й и 11-й классы экстерном. Якобы на это решение ее подтолкнуло стремление побыстрее начать взрослую жизнь.

Пересильд-младшая к своим годам уже сыграла несколько ярких ролей. Всероссийскую известность ей принес сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где она сыграл юную Айгуль. А недавно отгремел фильм «Алиса в стране чудес», где девочка сыграла главную роль.

Ранее сообщалось, что Алсу обвинила бывшего мужа в накрутке голосов на детском «Голосе».