На рэпера Птаху завели дело

На рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев) завели административное дело о пропаганде наркотических веществ в интернете. Артисту вменяют часть 3 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщает издание The Flow. Ему грозит штраф до ₽30 тысяч. Рассмотрение дела назначено на 16 июля в Никулинском районном суде Москвы.

Что именно стало причиной судебного разбирательства — неизвестно, однако сам Птаха считает, что оно может быть связано с его публичными высказываниями. Ранее рэпер заявлял, что не считает наркотики «кошмаром», но подчеркивал, что это его личное мнение.

Это не первые проблемы музыканта с законом. Весной судебные приставы взыскали с него более ₽300 тысяч. Долг был погашен не полностью — за ним сохранилась задолженность в размере ₽13 тысяч.

Ранее сообщалось, что рэпер Scally Milano попал в скандал с полицией из-за концерта в Казани.