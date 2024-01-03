Звезда «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев умер на 71-м году

Российский актер Петр Черняев ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщила в своем аккаунте в соцсетях знакомая артиста, журналист и драматург Сусанна Альперина.

Что является причиной смерти Черняева Альперина не пояснила. Время и место прощания с актером пока не известно.

«Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий», — написала Альперина в соцсетях.

Петр Черняев стал выпускником ВГИК в 1978 году. Артист снимался в целой россыпи таких известных у отечественного зрителя фильмах и сериалах, как «Интерны», «Солдаты», «Глухарь», «Склифосовский», «Универ» и «Мент в законе».

Также Черняев работал в качестве автора сценариев для телевизионной программы «Понять. Простить».