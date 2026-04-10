Звезда греческого тенниса признался в любви к московскому «Спартаку»

Знаменитый греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своей любви к России и московскому «Спартаку». У бывшей третьей ракетки мира российские корни.

«У меня большая любовь для «Спартак Москва». Мой дед там играл много-много лет. Для меня Россия — это половина моей жизни», ¬— приводит слова Циципаса First&Red.

Мама Стефаноса Юлия Сальникова — бывшая советская теннисистка. В 1991 году она вышла замуж за Апостолоса Цицикаса и представляла затем Грецию. Дед теннисиста — знаменитый советский футболист, олимпийский чемпион Сергей Сальников. Большую часть карьеры он выступал за московский «Спартак». Сергей Сальников ушел из жизни в 1989 году, задолго до рождения Стефаноса.

Стефанос Циципас в настоящее время занимает 48-е место в рейтинге АТР. Его лучшим достижением является третья позиция. Теннисист выиграл 12 титулов в одиночном разряде и заработал на корте более $37 млн.

