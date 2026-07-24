Звезда «Интернов» Пермякова рассказала, как ей удается удерживать вес после похудения
Super: Светлана Пермякова призналась, что ей сложно привыкнуть к новому телу
Фото: [соцсети]
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова продолжает удивлять поклонников своей трансформацией. Актриса, которая в прошлом году похудела на 25 кг, откровенно рассказала, как ей удается удерживать достигнутый результат. Ее слова приводит Super.
Фото: [соцсети]
Артистка призналась, что ее главная цель сейчас — не худеть дальше, а сохранить новый вес.
«Знаете, удержать вес сейчас, наверное, спокойнее, чем сбрасывать», — отметила Пермякова.
Она добавила, что больше не считает калории, так как научилась примерно ориентироваться в количестве съеденного. Однако самым сложным, по ее признанию, стало привыкнуть к собственной изменившейся внешности.
«Когда всю жизнь был один человек, а тут в зеркале отражается совершенно другой, то голова не сразу эту перемену догоняет», — сказала Светлана.
Она с улыбкой рассказала, что иногда по привычке тянется за старым размером одежды в магазине и пытается надеть прежние вещи.
Особое внимание Пермякова уделила теме эмоционального переедания. Раньше она часто ела не из-за голода, а чтобы справиться со стрессом. Препарат, который она принимала, помог ей снизить физический аппетит и лучше различать настоящий голод и желание поесть на фоне переживаний.
Ранее актриса Светлана Пермякова впервые показала фотографию в купальнике после похудения на 25 кг.