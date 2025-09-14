Звезда «Кухни» и «Медиатора» заработает 2 млн рублей на курсах в Лондоне

Российский актер Андрей Бурковский, известный по роли в сериале «Кухня» и «Медиатор», организовал в Лондоне платные курсы актерского мастерства, пишет SHOT.

Обучение проводится для группы из 16 человек, каждый из которых заплатил по £850 (примерно 96 тыс. руб.). Таким образом, за месяц артист заработает около 2 млн руб.

Программа курсов включает 10 интенсивных практических сессий, в ходе которых Бурковский делится инструментами театра и кино по системе Станиславского. Сам он отмечается, что занятия направлены на развитие уверенности на сцене и работу с внутренним диалогом.

Параллельно с образовательной деятельностью Бурковский совместно с режиссером Александром Молочниковым представил в Лондоне спектакль Seagull True Story. Премьера постановки собрала российских знаменитостей, включая блогера и телеведущую Ксению Собчак.

