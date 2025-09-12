Водитель такси отказался везти актера Бобцова без детского кресла

Знаменитому актеру и артисту Большого московского цирка Артему Бобцову отказали в поездке на такси из-за отсутствия детского кресла. Рост артиста составляет 132 см, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел в самом центре Москвы, когда Бобцов с компанией друзей вызвал такси. Водитель отказался везти 39-летнего мужчину, мотивируя это необходимостью использования бустера или детского кресла. Водитель объяснил, что обычный ремень безопасности может травмировать шею пассажира небольшого роста в случае аварии, вплоть до летального исхода.

Несмотря на попытки артиста убедить водителя, таксист остался непреклонен. В итоге водитель уехал без пассажиров. Компании пришлось искать другой автомобиль, водитель которого оказался не столь щепетилен в вопросах безопасности.

Ранее сообщалось, что водитель такси отказался везти героя СВО без руки и ноги.