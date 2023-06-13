Звезда культового фильма «Волосы» погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе в возрасте 71 года погиб американский актер Трит Уильямс, сообщила New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт.

Как следует из заявления, в мотоцикл Уильямса врезался внедорожник.

Известность актеру принесло участие в экранизации режиссером Милошем Форманом бродвейского мюзикла «Волосы».

После успеха картины Уильямс активно приглашался на роли в кино и телевидении и снялся более чем в 70 проектах. Среди них самые известные – фильмы «Однажды в Америке», «Скала Малхолланд», «Собственность дьявола», сериал «Любовь вдовца».