Звезда «Ливерпуля» Салах задумал перебраться в «Барселону»

Звездный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Барселону». Представители египтянина уже предложили его кандидатуру каталонскому клубу, пишет Sport Diario.

«Барселона» заинтересована в переходе Салаха, но в этом случае 32-летнему форварду придется пойти на понижение зарплаты, поскольку «Барса» в последние годы с большим трудом втискивается в финансовые ограничения Ла Лиги.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает по окончании нынешнего сезона. Египетский нападающий находится в превосходной форме. В 41 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах Салах забил 32 мяча и отдал 22 передачи.

«Ливерпуль» хотел бы удержать своего лидера, но Салах, который выступает за клуб с 2017 года, не прочь сменить обстановку.

Ранее нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что ему по силам превзойти рекорд Артема Дзюбы.