Звезда «Мастера и Маргариты» Снигирь назвала Юру Борисова сволочью

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь рассказала об обиде, которую затаила на номинанта премии «Оскар» Юру Борисова. В интервью со Светланой Бондарчук, которое вышло на YouTube-канале «Света вокруг света», Снигирь отметила, что актер неуместно высказался о ее возрасте.

Актриса отметила, что неприятный разговор состоялся при обсуждении проб на роли главных героев. Борисов нетактично намекнул на возраст Снигирь, из-за чего актриса почувствовала дискомфорт.

«Юра, сволочь такая... Это было очень неприятно. Мы встретились с ним накануне наших проб на какой-то премьере. И он мне говорит: «Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?», — отметила Снигирь.

Следует отметить, что в оригинальном романе Михаила Булгакова Маргарите было 30 лет, а Мастеру — 38. Часть романа посвящена визиту дьявола (в образе загадочного профессора Воланда) в Москву 1930-х годах, другая часть — любовной истории между Мастером и Маргаритой, которая заключила сделку с Воландом ради возлюбленного.

Премьера современного фильма по роману Булгакова состоялась 25 января 2024 года. Роль Мастера исполнил российский актер Евгений Цыганов.

Ранее сообщалось, что номинированный на кинопремию BAFTA актер Юра Борисов уступил ее актеру Кирану Калкину.