Успенская сняла видео с играющей на фортепиано дочерью

Любовь Успенская не стала скрывать дочь Татьяну Плаксину после ее скандального возвращения в Россию. На своей странице в соцсети певица опубликовала видео, на кадрах которого наследница играет на фортепиано Шопена.

Создается ощущение, что в отношениях матери и дочери снова наступила идиллия.

Напомним, 2 октября Успенская сообщила об исчезновении дочери. Татьяну нашли уже на следующий день. Оказалось, что она отправилась в Израиль, ничего не сообщив о своих планах родительнице.

В Израиль Плаксина прилетела за несколько часов до массированной атаки Ирана. Татьяна не могла вернуться в Россию из-за сокращения числа рейсов и повышения спроса на авиабилеты. Но 7 октября она уже была дома.

Ранее сообщалось о том, что Дочь Любови Успенской отвезли в психбольницу.