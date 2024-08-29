Звезда мирового кино Орнелла Мути прилетает в Россию

«Укрощающая строптивых» итальянская актриса Орнелла Мути вылетела из Стамбула в Санкт-Петербург, где пробудет до 2 сентября с культурными и развлекательными целями. Информацию об этом распространил канал Mash.

Орнелла Мути планирует за несколько дней осмотреть Санкт-Петербург и оценить его красоты, а также появиться на открытии выставки художника Никаса Сафронова. Она стала почетным гостем, которому доверят «перерезать красную ленту». 2 сентября она полетит через Стамбул обратно в Рим.

Отметим, что Мути с любовью относится к России. Впервые она посетила страну еще во времена Советского Союза. По признанию самой звезды, она чувствует свои корни: дед и бабушка актрисы по матери родились и жили в Санкт-Петербурге, откуда перебрались в Эстонию. Язык итальянка не выучила, однако даже в нынешних реалиях решила не прекращать навещать российские просторы.

Последний раз Мути прилетала в ноябре 2023 года для представления постановки «Героическая жизнь гения» в Театре на Таганке.

Известно, что актрису зазывают принять участие в съемке российского ремейка «Укрощение строптивого», однако Мути пока не приняла предложения.

Ранее сообщалось, что приехавшую в Мариуполь Орнеллу Мути атаковали украинские боты.