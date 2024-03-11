Орнеллу Мути атаковали злобные украинские боты за приезд в Мариуполь

Звезда классики итальянского кино «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, актриса Орнелла Мути в очередной раз посетила Россию. И не просто посетила, а приехала в освобожденный Мариуполь.

Позволяющая себе открыто восхищаться Россией итальянка выложила в своем аккаунте в соцсетях фото из города, на котором она лучезарно улыбается и радуется красотам восстановленного города. Это не прошло мимо желчи свидомых украинцев, которые набросились на Мути, как саранча на кукурузное поле.

Украинцы наслали на аккаунт Мути сотни злобных ботов, обвинивших актрису женщину в том, что она якобы во всю поддерживает терроризм.

«Тебе не стыдно ходить по земле», «полное разочарование», «эта земля в крови» — подобного рода язвительные комментарии обрушились под фото Мути из Мариуполя.

Мути же, в свою очередь, толерантно оставила весь этот набор букв бес своего драгоценного внимания.

Ранее мы писали, что близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, от чего умерла диктор ЦТ СССР.