Звезда «Молодежки» Анна Михайловская подтвердила беременность после фото с округлившимся животом

Звезда популярного сериала «Молодежка» Анна Михайловская в интриге: 1 апреля актриса опубликовала снимок с заметно округлившимся животом, и многие приняли его за первоапрельскую шутку, пишет StarHit. Но сегодня артистка официально подтвердила, что ждет второго ребенка.

Подписчики уже завалили звезду теплыми пожеланиями здоровья и легкой беременности. Многие выразили надежду, что на этот раз у Анны родится дочь — у нее уже есть сын от бывшего мужа Тимофея Каратаева.

Последние годы Михайловская предпочитает не делиться деталями личной жизни, поэтому имя отца будущего малыша остается неизвестным. В своем блоге актриса чаще рассказывает о творческих новинках и практике расхламления — процессе, который, по ее словам, помогает чувствовать легкость и вдохновение. Теперь в ее жизни грядет еще одно большое изменение, и поклонники с нетерпением ждут новых подробностей.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский станет дедом в седьмой раз.