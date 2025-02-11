Звезда «Назад в будущее» впервые стала бабушкой

Томсон выложила серию трогательных фотографий с новорожденной девочкой и выразила свою радость и благодарность за это чудесное событие.

Лиа и ее муж Ховард Дойч воспитывают двух дочерей — Мэдлин и Зои. Зои решила пойти по стопам матери и стать актрисой. Она приобрела известность благодаря таким фильмам, как «Почему он?», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» и «Подстава».

Лиа начала свою карьеру в 1980-х годах, когда сыграла одну из главных ролей в культовом фильме «Назад в будущее». Там она сыграла Мэри Стюарт, девушку Марти МакФлая.

Томпсон также известна своими работами в телевизионных проектах, включая популярный сериал «Семейные узы», где она сыграла роль Нэнси Кеун.

Ранее сообщалось, что актриса Энн Хэтэуэй привела младшего сына Джека на матч «Филадельфии Иглз».