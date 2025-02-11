Энн Хэтэуэй вышла в свет с младшим сыном Джеком

Обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй вышла в свет с пятилетним сыном Джеком, посетив футбольный матч с участием «Филадельфии Иглз». Об этом сообщил журнал «Voice».

В 2012 году актриса вышла замуж за Адама Шульмана, от которого родила сыновей — девятилетнего Джонатана и пятилетнего Джека. С ее слов, о детях она мечтала, однако путь к материнству оказался сложным. Большую часть времени семья проводит вдали от поклонников и папарацци, но на этот раз Хэтэуэй изменила своим предпочтениям. Вместе с младшим ребенком она побывала на игре «Филадельфии Иглз», которая состоялась в Новом Орлеане.

В свет звезда кино вышла в белом топе без рукавов и ярко-зеленом свитере, накинутом на плечи. Актриса не скрывала эмоции от спортивных баталий и даже порой пританцовывала, а сын сосредоточенно следил за противостоянием футболистов. Выбор в пользу «Филадельфия Иглз» был сделан не случайно, ведь родители Хэтэуэй учились в Пенсильвании.

Американский футбол в США пользуется большой популярностью, а матч за звание чемпиона страны раз за разом вызывает среди зрителей ажиотаж.