Звезда НХЛ Маккиннон признался, что ломает за сезон примерно 400 клюшек

Суперзвезда НХЛ, нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон ответил на вопрос для медиакампании бренда CWENCH Hydration, сколько клюшек он использует за сезон.

Канадец сообщил, что ему требуется примерно 400 единиц инвентаря. Он отметил, что тренерам не очень нравится, что он так часто ломает клюшки.

Нэтан Маккиннон был выбран «Колорадо» под первым номером на драфте-2013. Форвард является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ с ежегодной зарплатой в $12,6 млн. В сезоне 2023/2024 канадец набрал рекордные для себя 140 баллов, в минувшем сезоне — 116 очков. Оба раза Маккиннон проиграл гонку за звание лучшего бомбардира НХЛ Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

