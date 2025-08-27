Звезда сериала «Кадетство» задолжал своим детям более полумиллиона рублей

Сумма его задолженности по обязательным выплатам на ребенка превысила 502 тысячи рублей. Данная информация была подтверждена на основании официальных документов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и судебных решений.

Исполнительное производство в отношении артиста, известного по отрицательной роли в популярном телепроекте, было инициировано еще в 2020 году. На сегодняшний день размер долга Емельянова составляет 502 573 рубля.

Как сообщала бывшая супруга актера Екатерина Директоренко, она одна воспитывает их общих детей — девятилетнего Степана и семилетнего Василия. По ее словам, после расторжения брака отец полностью устранился от участия в жизни сыновей и перестал выполнять финансовые обязательства. Женщина также отмечала, что Емельянов не стремится обеспечивать детей, поскольку его жизненные приоритеты и интересы лежат в совершенно иной плоскости.

