Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» Доудинг перенесла две операции на носу

Как рассказала сама девушка, оперативное вмешательство потребовалось после того, как врачи обнаружили у нее воспалительный процесс, который сохранялся в течение шести или семи месяцев, несмотря на лечение антибиотиками.

«Мне прооперировали пазуху, я не могла дышать, и она была полна гноя и инфекции в течение шести или семи месяцев. Антибиотики не помогли, поэтому им пришлось высверлить все это из носа», — сказала Доудинг.

Для устранения проблемы ей провели две сложные операции — функциональную эндоскопическую хирургию пазух носа и септопластику. Эти процедуры должны помочь восстановить носовое дыхание и убрать источник инфекции.

Поклонники Лейлани выразили глубокую заботу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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