Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» Доудинг перенесла две операции на носу
The Sun: модель Доудинг перенесла две операции на носу из-за инфекции
Фото: [freepik.com]
Звезду реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» и модель Лейлани Доудинг срочно госпитализировали из-за тяжелой инфекции в носу, пишет The Sun.
Как рассказала сама девушка, оперативное вмешательство потребовалось после того, как врачи обнаружили у нее воспалительный процесс, который сохранялся в течение шести или семи месяцев, несмотря на лечение антибиотиками.
«Мне прооперировали пазуху, я не могла дышать, и она была полна гноя и инфекции в течение шести или семи месяцев. Антибиотики не помогли, поэтому им пришлось высверлить все это из носа», — сказала Доудинг.
Для устранения проблемы ей провели две сложные операции — функциональную эндоскопическую хирургию пазух носа и септопластику. Эти процедуры должны помочь восстановить носовое дыхание и убрать источник инфекции.
Поклонники Лейлани выразили глубокую заботу и пожелали ей скорейшего выздоровления.
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