Звезда «Рейнджерс» Панарин может вернуться в КХЛ

Самый результативный и самый высокооплачиваемый нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин собирается вернуться в Россию через год, пишет телеграм-канал Sport Baza.

У 33-летнего форварда по окончании сезона заканчивается контракт с кэпхитом $11,64 млн. Россиянин пока не получал предложения о продлении соглашения.

Панарин несколько лет является самым результативным игроком «Рейнджерс», в прошлом сезоне он набрал 89 очков, а два года назад выбил рекордные для себя 120 баллов. Еще в трех сезонах за «Рейнджерс» он набирал 90+ очков.

По данным источника, Панарин уже подыскивает жилье в Москве: играть он хочет только за московский клуб. Канал отмечает, что финансовые запросы Панарина могут удовлетворить только ЦСКА или «Динамо». До отъезда в НХЛ в России нападающий выступал за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.

Ранее нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич рассказал, за счет чего сборная России может победить на любом крупном турнире.