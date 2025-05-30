Звезда сборной Аргентины спустя 18 лет вернулся в родной клуб

37-летний полузащитник вернулся в родной город спустя 18 лет. В 2007 году «Бенфика» приобрела футболиста у «Росарио» за €8 млн, а через три года продала в «Реал» уже за €33 млн. В 2014 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за аргентинца €75 млн. Позже Ди Мария выступал за ПСЖ, «Ювентус» и вновь за «Бенфику».

В минувшем сезоне Ди Мария забил 15 мячей и отдал 10 передач в 40 матчах за португальский клуб.

Анхель Ди Мария провел за сборную Аргентины 145 матчей, в которых забил 31 мяч. С национальной командой он выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира.

Ожидается, что Ди Мария еще сыграет за «Бенфику» на клубном чемпионате мира, а уже затем присоединится к «Росарио Сентраль».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинет саудовский «Аль-Наср» по окончании сезона.