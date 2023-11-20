Звезда сериала «Душегубы» устроил пьяный скандал перед детьми в Калужской области

Актер Сергей Чирков, известный по ролям в фильмах «Домовой», «Как я стал русским» и сериале «Душегубы», оскандалился, выступая перед детьми в Обнинске Калужской области, сообщает SHOT.

Актера пригласили на финал молодежного конкурса «Энергия улиц». Чирков выступил с напутственной речью, в которой не стеснялся в выражениях. По словам организаторов, он находился в неадекватном состоянии и довел некоторых детей до слез.

Позже актера привели в чувство, но вновь дать ему слово не решились.

Это не первый случай, когда Чирков попал в пьяный скандал. В 2021 году он, отмечая Старый Новый год, кинулся с ножом на жену, но поранил самого себя. Этот инцидент сказался на его карьере, актеру практически перестали предлагать новые роли.