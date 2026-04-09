Звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная объяснила, почему перестала сниматься в России

Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная объяснила, почему исчезла из публичного поля и перестала сниматься в России, сообщает Леди.Mail.

В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что сознательно сменила образ жизни. Задорожная объяснила, что променяла шумные съемки и светские мероприятия на семейное счастье в США. Поклонники долго гадали, куда пропала их любимица, и вот теперь звезда сама расставила все точки над i.

«Я открыла в себе человека, проживающего обычные будни. Мне 40 лет, я родила ребенка», — отметила Задорожная.

Сейчас Анастасия ведет очень тихую и размеренную жизнь вместе со своим мужем Владимиром. Пара переехала в штат Флорида, где супруг актрисы работает в сфере компьютерных технологий.

Сама актриса не имеет отношения к шоу-бизнесу, и это, по ее словам, помогает сохранять душевное равновесие.

