Звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная объяснила, почему перестала сниматься в России
Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная объяснила, почему исчезла из публичного поля и перестала сниматься в России.
В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что сознательно сменила образ жизни. Задорожная объяснила, что променяла шумные съемки и светские мероприятия на семейное счастье в США. Поклонники долго гадали, куда пропала их любимица, и вот теперь звезда сама расставила все точки над i.
«Я открыла в себе человека, проживающего обычные будни. Мне 40 лет, я родила ребенка», — отметила Задорожная.
Сейчас Анастасия ведет очень тихую и размеренную жизнь вместе со своим мужем Владимиром. Пара переехала в штат Флорида, где супруг актрисы работает в сфере компьютерных технологий.
Сама актриса не имеет отношения к шоу-бизнесу, и это, по ее словам, помогает сохранять душевное равновесие.
