Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин попал в полицию

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный миллионам зрителей по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», оказался в центре громкого криминального скандала. Как сообщает издание DiziMedia, 29 июля полицейские доставили звезду в участок для дачи показаний в рамках масштабного расследования, которое ведет Стамбульская Генеральная прокуратура. Дело касается предполагаемой преступной организации Ahbap.

По данным следствия, правоохранители проверяют возможную причастность актера к деятельности группировки. Рассматриваются две версии: либо Бюрсин является членом организации, либо выступает в роли ее информатора. На данный момент речь идет только о следственных действиях — официальных обвинений актеру не предъявлено.

Вместе с Бюрсином на допрос вызвали еще четырех известных представителей турецкого шоу-бизнеса: Берну Лачин, Эду Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллу и Ирем Хэлваджиоглу, знакомую зрителям по сериалу «Великолепный век». Всем им предстоит ответить на вопросы следователей.

Напомним, расследование деятельности организации Ahbap началось в июле 2026 года. Основатель благотворительной ассоциации был задержан и арестован судом. Если следствию удастся собрать неопровержимые доказательства причастности кого-либо из фигурантов к преступной схеме, им может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что турецкого певца Ильяса Ялчынташа арестовали по делу о наркотиках.