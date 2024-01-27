Звезда сериала «След» актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни

Актриса театра и кино Вера Молчанова ушла из жизни в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Театре на Покровке, где служила артистка.

Причины смерти не сообщаются. О дате и месте прощания с Молчановой будет проинформировано позже.

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны. Героини, которых играла Молчанова, навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — говорится в некрологе на сайте театра.

Вера Молчанова закончила ВТУ имени М. Щепкина, после чего пришла на службу в Московский драматический театр, где проработала с 1962 по 1967 годы. С 1991 года и до самой смерти артистка выходила на сцену Театра на Покровке в Москве.

Телевизионным зрителям Молчанова, в первую очередь, запомнилась игрой в таких сериалах, как «След», «Закрытая школа», «Закон и порядок», а также многих других.