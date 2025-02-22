Звезда «Универа» и «Следа» Олег Юдин скончался на 63-м году жизни
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На 63-м году жизни не стало российского актера Олега Юдина, сообщает портал КиноТеатр.ру со ссылкой на его близких.
Причины ухода из жизни артиста не называются. Также пока не сообщается о времени и месте прощания с Юдиным.
«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», — написал друг актера Дмитрий Толмачев.
Олег Юдин появился на свет 3 ноября 1962 года в городе на Неве. В 1984 году он успешно завершил обучение в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. А в 1997 году получил диплом Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В его актерском портфолио более ста работ. Среди наиболее известных проектов с его участием — сериалы «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «След»и «Молодежка».
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