Звезде «Гусарской баллады» предстоит пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии

Как сообщает телеграм-канал SHOT, у актрисы прошли болевые синдромы на фоне онкологического заболевания благодаря обезболивающим препаратам.

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Лариса Голубкина нужно будет пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии.

84-летней народной артистке РСФСР присвоен паллиативный статус. Голубкина может передвигаться только на инвалидной коляске.

Еще десять лет назад у нее обнаружили макроглобулинемию Вальдестрема. Это заболевание системы крови опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга.

В 2022 году актриса проходила курс химиотерапии, что позволило достичь ремиссии.

Представители звезды советского кинематографа пока никак не прокомментировали информацию о состоянии ее здоровья.

Ранее сообщалось о том, что премию Шойгу с полуторагодовым опозданием вручили актрисе Ларисе Голубкиной.