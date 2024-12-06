Звезде «Гусарской баллады» предстоит пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии
Фото: [кадр из к/ф «Гусарская баллада»]
Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Лариса Голубкина нужно будет пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, у актрисы прошли болевые синдромы на фоне онкологического заболевания благодаря обезболивающим препаратам.
84-летней народной артистке РСФСР присвоен паллиативный статус. Голубкина может передвигаться только на инвалидной коляске.
Еще десять лет назад у нее обнаружили макроглобулинемию Вальдестрема. Это заболевание системы крови опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга.
В 2022 году актриса проходила курс химиотерапии, что позволило достичь ремиссии.
Представители звезды советского кинематографа пока никак не прокомментировали информацию о состоянии ее здоровья.
Ранее сообщалось о том, что премию Шойгу с полуторагодовым опозданием вручили актрисе Ларисе Голубкиной.