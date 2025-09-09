Звездное нападение сборной Швеции не смогло распечатать ворота команды Косово

Сенсацией завершился матч европейского отборочного турнира к чемпионату мира в группе В, в котором сборная Косово всухую обыграла команду Швеции — 2:0.

Голы у хозяев забили Эльвис Реджебчай и Ведат Мурики. Оба мяча косовары провели еще в первом тайме. А вот звездное нападение сборной Швеции в составе Александера Исака из «Ливерпуля» и Виктора Дьокереша из «Арсенала» отличиться не смогло. Исака на 72-й минуте заменил форвард «Ньюкасла» Энтони Эланга, но и он ушел с поля без гола.

Сборная Швеции, ранее сыгравшая вничью со Словенией (2:2), поставила себя в непростое турнирное положение. Скандинавская команда набрала одно очко в двух матчах, тогда как у лидирующей Швейцарии уже шесть баллов. Прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы, вторая команда получит возможность отобраться на мундиаль через стыковые матчи.

Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче команду Катара со счетом 4:1.