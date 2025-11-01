Звездный американец из «Шанхая» удивился, что в России прохожие помогают его жене с коляской

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о первых впечатлениях о жизни в России.

Он отметил, что адаптация проходит достаточно просто, и клуб делает все, чтобы хоккеист быстро влился в коллектив.

«Россия — очень крутая страна, а Санкт-Петербург — замечательный город. Лига находится на высоком уровне. Для меня и моей семьи все прошло достаточно хорошо. Менталитет очень отличается. Особенно отмечу, что моя жена часто ходит на прогулки, и люди всегда готовы помочь, если ей нужно поднять коляску. Они готовы помочь в любую секунду, очень отзывчивые и обращают внимание на любые детали», — сказал Лабанк.

Хоккеист рассказал, что уже познакомился с местной кухней и был впечатлен борщом и пельменями. Лабанк заявил, что собирается выучить русский язык, чтобы понять культуру страны.

Кевин Лабанк провел девять сезонов в НХЛ, в 512 матчах 29-летний форвард набрал 237 (84+153) очков. За «Шанхай» американец сыграл шесть матчей и отметился четырьмя ассистами.

Ранее вратарь «Сибири» Луи Доминге назвал лучшего российского хоккеиста, с которым ему довелось играть.