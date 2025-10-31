Канадский вратарь «Сибири» назвал лучшего российского хоккеиста, с которым ему довелось играть

Голкипер «Сибири» Луи Доминге, ранее выступавший за ряд клубов НХЛ, рассказал Metaratings.ru. о российских хоккеистах, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

Доминге упомянул Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Андрея Панарина. Но лучшим среди всех канадский голкипер назвал Павла Дацюка.

Также он отметил, что сейчас видит в КХЛ игроков, с которыми ранее пересекался в заокеанской лиге. Так, с Сергеем Плотниковым Доминге вместе играл за «Аризону», а теперь форвард является капитаном СКА.

Павел Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. Трижды россиянин удостаивался приза «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана.

Ранее тренер сборной Россия-25 Роман Ротенберг назвал Новосибирск одним из лучших городов мира — лучше Лондона и Парижа.