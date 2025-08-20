Звездный форвард «Баффало» рассказал, как у него отбили охоту стать вратарем

Один из лидеров клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» нападающий Тейдж Томпсон рассказал, как он расстался с детской мечтой стать вратарем.

В возрасте семи-восьми лет Томпсон страстно мечтал защищать ворота. В сезоне-2004/05, когда в НХЛ был локаут, отец Тейджа играл в одной команде АХЛ за «Провиденс» с будущей легендой «Бостон Брюинз» Патрисом Бержероном.

«Он часто заходил к нам в гости, и отец говорил ему: "Иди на улицу, накидай Тейджу полную авоську». Бержерон просто-напросто прошивал меня насквозь, и в какой-то момент я решил — все, с меня хватит!» — рассказал Томпсон.

Тейдж Томпсон в итоге стал центральным нападающим, как и Бержерон. На драфте-2016 «Сент-Луис Блюз» выбрали игрока в первом раунде под общим 26-м номером. В 2018-м Томпсона обменяли в «Баффало». В сезоне-2022/23 нападающий показал свой лучший хоккей, выбив 94 (47+47) очка в 78 матчах регулярного чемпионата.