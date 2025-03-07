Звездный легионер ЦСКА изумился разнообразию русского мата

Футболист рассказал, что старается быстрее освоить русский язык, который похож на балканские. Пьянич отметил, что уже знает семь языков.

Выучил полузащитник и русский мат.

«На поле только это и слышно. Я был удивлен, насколько русский мат разнообразен, но его наличие — это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр все то же самое», — заверил Пьянич.

34-летний полузащитник выступал за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». В ЦСКА он пришел в сентябре 2024 года. Пьянич провел за армейский клуб 12 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одной результативной передачей.

Ранее ЦСКА сообщил о подписании аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.