Звездный нападающий «Бостона» отметил уникальное качество Овечкина

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о бомбардирских качествах лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в преддверии матча двух команд в регулярном чемпионате НХЛ.

Чешский снайпер «Бостона» восхитился тем, что Овечкин продолжает забивать в НХЛ уже на протяжении двух десятилетий.

«Александр с годами стал меньше забивать в одно касание, но все равно находит способы отличиться. Ови — уникальный бомбардир. Думаю, что скоро он побьет рекорд Гретцки», — сказал Пастрняк.

30 марта в матче с «Баффало Сейбрз» Александр Овечкин забросил свою 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо пять раз поразить ворота соперников. До конца сезона «Вашингтону» осталось провести девять игр.

Ранее НХЛ изменила аватарки в своих социальных сетях, разместив на них изображение Александра Овечкина.