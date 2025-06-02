Звездный полузащитник Пьянич высказался о своем будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич, известный по выступлениям за «Барселону», «Рому» и «Ювентус», после победы в Кубке России высказался о своем будущем в армейском клубе.

«Я знаю, чего хотят клуб и тренер. Они сказали свою позицию. Возьму время на размышление, подумаю, а потом решу. Посоветуюсь с семьей», — сказал Пьянич.

35-летний босниец подписал контракт с армейским клубом 26 сентября 2024 года, соглашение действует до конца сезона. Пьянич провел 25 матчей за ЦСКА в чемпионате и Кубке России и отметился тремя голевыми передачами.

ЦСКА в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Ростов» после того, как основное время матча завершилось нулевой ничьей. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Кубка России, установив национальный рекорд.