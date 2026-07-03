Звезду «Человека паука» Магуайра застали целующимся с 26-летней рэп-исполнительницей

На одной из самых закрытых светских вечеринок года — «белой вечеринке» Майкла Рубина — произошло событие, которое обсуждают все поклонники Голливуда. 51-летний Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука в культовой трилогии Сэма Рэйми, был замечен в тесном контакте с 26-летней рэп-исполнительницей Ice Spice, передает издание Just Jared.

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На опубликованных кадрах видно, как они обнимаются и целуются. Для многих это стало неожиданностью, ведь разница в возрасте между ними составляет 25 лет.

Ice Spice, настоящее имя которой Исайя Гастон, — одна из самых ярких новых звезд хип-хопа. Она известна своими хитами Munch (Feelin' U) и Boys a Liar Pt. 2, а также сотрудничеством с такими артистами, как Тэйлор Свифт и PinkPantheress.

Для Магуайра этот роман стал очередным в череде отношений после его развода с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер в 2016 году. В браке с ней у актера родились дочь Руби и сын Отис. После расставания Тоби старается сохранять хорошие отношения с бывшей супругой и активно участвует в жизни детей. Однако его романтическая жизнь всегда оставалась в центре внимания.

После развода у него были отношения с моделью Татьяной Дитман, а затем его замечали в компании Лили Чи и Моны Тугаард. В феврале 2026 года он появился на Супербоуле с 20-летней блогершей Мишкой Сильвой.

Ранее стало известно, что бывшая Тоби Магуайра Дженнифер Мейер в 49 лет стала мамой.