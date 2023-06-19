Звезду «Спартака» приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы

Лидер московского «Спартака» Квинси Промес приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата, сообщает De Telegraaf.

Инцидент произошел в 2020 году во время семейной вечеринки. Промес ударил кузена ножом в колено, повредив ему сухожилия.

Голландский нападающий не выезжал на последние заграничные сборы «Спартака» из-за опасения, что он может быть экстрадирован на родину.

Промес выступал за «Спартак» в 2014-2018 гг., выиграв с московским клубом чемпионат России. Затем голландец был продан в «Севилью» за 21 млн евро, а позже перешел в «Аякс».

В начале 2021-го Квинси вернулся в Россию. Он стал одним из лучших игроков минувшего чемпионата, с 20 мячами заняв второе место в списке бомбардиров. С 88 мячами Промес является самым результативным легионером в истории РПЛ.

Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона 2023/24.