Звезды дагестанского спорта поддержали махачкалинское «Динамо» перед началом сезона РПЛ

В преддверии сезона-2025/26 в РПЛ на базу махачкалинского «Динамо» приехали глава Дагестана Сергей Меликов и звездные дагестанские спортсмены — экс‑чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, чемпион мира по боксу по версии WBA Муслим Гаджимагомедов, чемпион мира по боксу‑2023 Шарабутдин Атаев, а также лучший бомбардир в истории махачкалинского «Динамо» Александр Маркаров.

Прославленные атлеты пообщались с игроками и руководством клуба и пожелали динамовцам успеха в новом сезоне.

Махачев отметил, что по ходу минувшего чемипоната «пацаны-футболисты» бились с полной отдачей.

«С «Краснодаром», который стал чемпионом, мы играли не то что на равных, а могли победить, — подчеркнул боец UFC.

В сезоне-2024/25, который стал дебютным для махачкалинского клуба в РПЛ, «Динамо» заняло 11-е место, проявив себя очень неуступчивым соперником. Первый матч нового чемпионата дагестанский клуб проведет 19 июля в гостях против московского «Спартака».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как подходят к новому сезону ведущие клубы РПЛ.