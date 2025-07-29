Звезды футбола провели мастер-класс для детей в Мытищах

В Мытищах успешно прошел футбольный матч легенд, организованный в рамках губернаторской инициативы «Выходи во двор».

Героями этого события стали знаменитые футболисты: Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

27 июля они провели для ребят из Мытищ увлекательные мастер-классы, продемонстрировав профессиональные трюки и приемы, а также поделившись историями из своей карьеры. Для юных участников, чьи семьи пострадали из-за спецоперации, были подготовлены особенные сувениры — футбольные мячи с автографами известных спортсменов.

Матч, в котором приняли участие сборная городского округа Мытищи под руководством Виктора Шалимова и легенды футбола, соответствовал самым высоким спортивным стандартам. Более 2500 зрителей с замиранием сердца следили за каждым голом. Игра шла с переменным успехом, и каждая команда боролась до самого финального свистка.

В этот день удача была на стороне звезд футбола. Дмитрий Аленичев забил решающий гол, точным ударом отправив мяч в ворота противника. Итоговый результат на табло — 5:4.