Звезды «Интер Майами» получили дисквалификации после финала Кубка лиг: Суарес — за плевок, Бускетс — за удар соперника

После финального свистка на поле завязалась массовая потасовка.

Уругваец отстранен на шесть матчей турнира. Таким образом, в следующем Кубке лиг он не сможет принять участия. Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла». Бускетса дисквалифицировали на две игры: во время стычки он ударил соперника кулаком в подбородок.

Еще один футболист «Интера» Томас Авилес пропустит три игры, а член тренерского штаба «Сиэтла» Стивен Ленхарт дисквалифицирован на пять матчей.

Капитан «Интера» Лионель Месси непосредственного участия в стычке не принимал, но позже выяснилось, что он повздорил с аргентинским хавбеком «Сиэтла» Педро де ла Вегой. Месси сказал оппоненту, что тот никогда не будет вызываться в сборную Аргентины, пока он сам там играет.