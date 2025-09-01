Звезды «Интер Майами» устроили массовую потасовку после финала Кубка лиг

«Интер Майами» проиграл в финале Кубка лиг «Сиэтл Саундерс» (0:3). После матча на поле произошла массовая потасовка между игроками и сотрудниками обоих клубов.

Активное участие в разборках приняли звезды «Интера» уругваец Луис Суарес и испанец Серхио Бускетс. Капитан «цапель» Лионель Месси при этом участия в инциденте не принимал: стоял в сторонке и о чем-то переговаривался с игроком «Сиэтла».

По обыкновению, отличился Луис Суарес, плюнувший в тренера соперников.

38-летний уругвайский бомбардир далеко не в первый раз попадает в различные дисциплинарные истории. Самый знаменитый инцидент с его участием произошел во время чемпионата мира 2014 года, когда Суарес укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини. Дисциплинарный комитет квалифицировал поступок уругвайца как плевок в соперника, так как в регламенте не нашлось пункта про укус.

В финале Кубка лиг (турнир между клубами американской МЛС и мексиканской Лиги МХ) «Сиэтл» открыл счет в первом тайме, а в начале второй половины Месси упустил выгоднейший момент, чтобы сравнять счет.