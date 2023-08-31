Звезды-полиглоты: кто из известных людей знает много иностранных языков

Известные люди постоянно удивляют нас потрясающей актерской игрой, мощным вокалом, неординарным стилем и неожиданными бизнес-проектами. Но иногда публика даже не подозревает, какими еще талантами обладают знаменитости.

Рассказываем о звездах, которые знают несколько иностранных языков.

Том Хиддлстон

Знаменитый английский актер Том Хиддлстон знает французский, испанский и греческий языки. Знание иностранных языков помогает актеру менять акцент и играть совершенно разных персонажей. Однажды актер даже изобразил Роберта Де Ниро и очень убедительно продемонстрировал его манеру говорить в эфире известной телепередачи.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Хиддлстон до сих пор интересуется иностранными языками. Во многих своих интервью он произносил фразы на немецком, китайском и шведском.

Шарлиз Терон

Популярная американская актриса Шарлиз Терон знает 26 африканских диалектов. Все дело в том, что Терон родилась в Южной Африке, а ее родной язык — африкаанс. Английский язык она выучила позже, когда переехала в США.

Фото: [ Соцсети ]

Английский давался ей тяжело, но она постоянно смотрела фильмы и телепередачи. Терон уделяла много времени изучению языка, потому что очень мечтала стать актрисой.

Вигго Мортенсен

Звезда фильмов саги «Властелин Колец» Вигго Мортенсен знает семь языков: родной английский, французский, испанский, шведский, датский, норвежский и итальянский. Особенный интерес к скандинавским языкам связан с тем, что отец актера родом из Швеции.

Фото: [ Соцсети ]

Также Мортенсен недолгое время изучал русский язык, когда играл русского бандита Николая Лужина в фильме «Порок на экспорт».

Шакира

Известная колумбийская певица Шакира свободно говорит на пяти языках: английском, итальянском, португальском, испанском и каталонском. Также звезда немного знает французский и арабский.

Фото: [ Соцсети ]

Английский Шакира выучила, чтобы сделать свои песни популярными для широкой мировой аудитории. А остальные языки она изучала из интереса к художественной литературе и культуре стран, в которых бывала в рамках мировых туров.

Ранее мы рассказывали про звезд с психологическими расстройствами.