Культурные и спортивные деятели выразили свои поздравления, желая ему здоровья на многие годы и преданных друзей и коллег рядом. Они отметили, что под его руководством страна достигла значительных успехов, включая проведение зимних Олимпийских игр в Сочи и воссоединение с Крымом, передал ТАСС.

7 октября российского лидера поздравила «Команда Путина» от Народного фронта. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева подчеркнула, что за время правления Путина Россия достигла превосходных результатов во многих сферах.

«Особенно следует отметить зимнюю Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма. Спасибо вам за то, что вы наш президент, желаю крепкого здоровья и сил», — сказала Киселева.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов выразил надежду на вдохновение для президента, добавив, что великая страна последние 20 лет руководима исключительным политическим деятелем, которому нет равных.

Боец смешанного стиля Джефф Монсон также поддержал Путина, отметив, что вся страна стоит за ним.

Ранее губернатор Подмосковья также поздравил Путина с днем рождения.