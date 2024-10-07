Губернатор Подмосковья поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«С первого дня и каждый день Владимир Владимирович служит на благо нашей любимой страны, нашей России, показывает пример патриотизма, сохранения истинных ценностей и духа Русского человека. Мы гордимся нашим президентом!», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил президента за поддержку проектов и программ в регионе и пожелал ему «крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго». По его словам, он учится у Путина вниманию и эмпатии к каждому человеку, а также желанию помочь всем, кому нужна поддержка. Воробьев отметил, что в Подмосковье хотят сделать так, чтобы местные жители чувствовали заботу, внимание, могли создавать семьи и развивать свой бизнес. Кроме того, в регионе продолжают поддерживать участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.