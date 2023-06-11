Звезды российского футбола обыграли жителей Люберец в матче проекта «Выходи во двор»

«Это второй матч летнего сезона подмосковного проекта губернатора Андрея Воробьева «Выходи во двор». <…> Наши мальчишки смогли выйти на одно поле со своими кумирами — настоящими звездами спорта! Не менее важно для ребят было и живое общение с футболистами», — подчеркнул глава Люберец.