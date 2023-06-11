Звезды российского футбола обыграли жителей Люберец в матче проекта «Выходи во двор»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Люберцы]
Звезды российского и мирового футбола обыграли команду жителей Люберец в матче, который состоялся в рамках проекта «Выходи во двор». Счет составил 7:5.
Игра прошла на стадионе Инженерно-технологического лицея, рассказал глава городского округа Владимир Волков, который открыл спортивный праздник вместе с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Перед началом матча состоялась открытая тренировка под руководством профессионалов. Также звездные футболисты провели для юных спортсменов из Люберец мастер-класс.
«Это второй матч летнего сезона подмосковного проекта губернатора Андрея Воробьева «Выходи во двор». <…> Наши мальчишки смогли выйти на одно поле со своими кумирами — настоящими звездами спорта! Не менее важно для ребят было и живое общение с футболистами», — подчеркнул глава Люберец.
Гала-матч комментировали телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе реализации проекта «Спортивное лето в Подмосковье».