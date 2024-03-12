«Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа» в Подмосковье

Завтра в Подольске в рамках форума «Единство народа» состоится большой концерт «Звезды Русского Радио». Свои лучшие хиты для зрителей исполнят в том числе Григорий Лепс, Денис Майданов и ST.

Мероприятие, которое проходит под девизом «ЗА РОССИЮ! ЗА ПРЕЗИДЕНТА!», организовано при поддержке партии «Единая Россия».

Участие в форуме-концерте примут представители самых разных специальностей — спортсмены, работники здравоохранения и образования, общественные деятели и участники СВО, а также активные жители Московской области, которые поддерживают и вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.

Стоит отметить, что «Русское радио» уделяет особое внимание распространению русского языка, развитию российской музыкальной культуры, поддержке молодых талантливых исполнителей, а также пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни.

«Русская Медиагруппа», в состав которой входит «Русское Радио», также стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах». Проект создали телеканал RU.TV и Юрий Киселев. В рамках марафона артисты выступают перед передовиками производства, которые производят технику для нужд спецоперации.

В рамках форума «Единство народа» перед слушателями выступят в том числе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военкор и руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актер и режиссер Иван Охлобыстин, замдиректора по воспитательной работе гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид, военный корреспондент Петр Лидов. Также на прямую связь прямо с МКС выйдет космонавт Олег Кононенко.

На форуме участники обсудят широкий круг вопросов, которые касаются дополнительной помощи участникам спецоперации и их семьям, а также патриотического воспитания подростков, развития спорта, образования, предпринимательства и здравоохранения в Подмосковье.

Большой концерт «Звезды Русского Радио» состоится в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске.



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