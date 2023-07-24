Депутат Госдумы Колунов предложил «воскресить» стахановцев

В России предложили ввести аналог социалистического соревнования. Это кампания по увеличению производительности труда и норм выработки за счет поощрений. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

По словам парламентария, благодаря социалистическому соревнованию СССР когда-то смог в короткие сроки восстановить экономику, а также создать спрос на рабочие профессии.

«Каждое предприятие, каждая фабрика и шахта, каждый колхоз принимали участие в так называемом социалистическом соревновании. Яркие примеры — Стаханов, который в 1935 году перевыполнил суточную норму добычи угля в 14 раз, Демченко, собравшая в 1935 году более 500 центнеров сахарной свеклы. Рабочие профессии пользовались спросом и уважением», — заявил Колунов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата, Россия сейчас нуждается в аналоге такого советского соревнования. Благодаря ему, уверен парламентарий, РФ сможет справиться со сложностями, вызванными санкциями, увеличить спрос на рабочие профессии, а также выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным — подготовить один миллион специалистов-рабочих.

«Необходимо разработать конкретные нормативы — сколько нужно делать продукции в день, неделю, месяц, а также четкую систему награждения выдающихся работников предприятий. Ввести, опираясь на опыт предков, поощрительные меры: материальные, то есть денежные премии, и нематериальные — грамоты, благодарности. И, конечно, необходимо рассказывать о необходимости труда нашему подрастающему поколению», — заключил Колунов.

Ранее депутат Госдумы предложил вернуть трудовое воспитание в российских школах.