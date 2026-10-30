Многие привыкли после похода в магазин убирать почти все продукты в холодильник. Кажется, что так они дольше останутся свежими. Но некоторым продуктам холод только вредит — они быстрее теряют вкус или начинают портиться. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам диетолога, в первую очередь нельзя хранить в холодильнике картофель. При низкой температуре крахмал в нем быстрее превращается в сахара, из-за чего меняются вкус и свойства овоща.

«Картофель лучше хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. В холодильнике он может стать сладким, а на свету клубни начнут зеленеть, поэтому в прозрачных пакетах тоже лучше не хранить. Держим картошку в темном, сухом месте, но не рядом с батареей», — пояснила Редина.

Не любит холодильник и репчатый лук. Эксперт уточнила, что в сыром и влажном холодном пространстве он быстрее размягчается и может покрыться плесенью.

«Лук лучше положить в сетку или корзину, где циркулирует воздух. Чеснок тоже нужно держать в сухом месте при комнатной температуре, а не в холоде», — рассказала диетолог.

Помидоры после холодильника теряют аромат и свою текстуру. Спелые томаты лучше хранить на кухне, подальше от прямых солнечных лучей.

«Если помидоры уже нарезаны или приготовлены, их, конечно, нужно убрать в холодильник», — уточнила Редина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Диетолог рассказала, что бананы в холоде темнеют снаружи, а процесс нормального дозревания замедляется. Зеленые и недозрелые плоды лучше хранить на столе. Если бананы уже спелые и нужно ненадолго продлить срок хранения, их можно положить в холодильник, но кожура потемнеет.

«Знаю, что многие хранят хлеб в холодильнике, но при такой температуре он быстрее черствеет. Лучше нарезать его на порции и заморозить, потом разогревать по мере необходимости», — рассказала диетолог.

Мед тоже нельзя держать в холодильнике. В холоде он быстрее кристаллизуется и становится твердым. На качестве продукта это само по себе не отражается, но есть его неудобно. Достаточно плотно закрытой банки и сухого места вдали от плиты.