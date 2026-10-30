На 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят»» актриса Эльке Зоммер
Bild: умерла актриса Эльке Зоммер, известная по фильму «Десять негритят»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
В своем доме в Лос-Анджелесе скончалась немецкая актриса Эльке Зоммер. Ей было 85 лет, сообщила газета Bild. Причиной смерти стала сердечная недостаточность после продолжительной болезни.
Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Ее карьера началась в конце 1950-х годов после участия в конкурсе красоты в Италии. В 1960-х Зоммер стала одной из самых известных немецких актрис Голливуда. За свою жизнь она снялась примерно в ста фильмах и сериалах.
Среди ее работ Эльке — «Десять негритят», «Выстрел в темноте» и «Премия». За роль в картине «Премия» в 1964 году актриса получила премию «Золотой глобус». Зоммер планируют похоронить в семейной могиле в немецкой коммуне Марлофштайн. Там же покоятся ее родители.
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